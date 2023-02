Jovem é assassinado e sua namorada é baleada em Itatiaia

Um jovem, de 21 anos, foi assassinado e a namorada dele, de 19 anos, foi baleada no final da madrugada deste sábado, dia 11, por volta das 5 horas, na Rua Cristiano Sócrates, no bairro Vila Martins, em Itatiaia.

Segundo informações do local, o jovem teria ido à festa encontrar com a namorada e os dois iniciaram uma discussão. Um homem teria sacado a arma e atingido o jovem que morreu no local. A jovem foi baleada na barriga e no braço ao tentar defender o namorado.

Policiais militares foram acionados e socorreu a jovem que foi levada para o Hospital Manoel Martins de Barros, em Itatiaia, onde foi submetida a uma cirurgia. A unidade hospitalar não informou o estado de saúde dela. O suspeito fugiu e não foi mais localizado. O caso foi registrado na (99ª DP) Delegacia de Policia, de Itatiaia