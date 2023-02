Policiais do BPRv recuperam carro com registro de roubo na RJ-147

Policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) recuperaram na tarde sexta-feira, dia 10, um veículo com registro de roubo na RJ-147, na estrada que liga ao distrito de Parapeuna, no bairro Matadouro, em Valença.

Segundo os agentes, após inspeção veicular minuciosa, foram constatados indícios de adulteração, confirmando se tratar de um clone. O veículo original, placa KXE-5757, foi roubado em setembro de 2016, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

A abordagem ao veículo ocorreu durante um patrulhamento, no momento que ele foi visto entrando em uma oficina mecânica. O condutor contou aos policiais, que comprou o carro por apenas R$ 4 mil. Foto: Divulgação