Um homem, de 58 anos, foi encontrado sem vida na tarde de sábado, dia 12, numa fazenda onde trabalhava no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

A esposa da vítima estranhou que o marido não tinha chegado do trabalho e entrou em contato com outros funcionários da fazenda. Eles passaram a fazer uma varredura no local até encontrar o homem caído. Policiais militares receberam a informação e acionaram o Corpo de Bombeiros.

Ao chegar ao local, os bombeiros comprovaram que o funcionário tinha ido a óbito. O perito da Polícia Civil esteve no local e atestou que não havia sinais de violência no corpo da vítima. Os documentos e R$ 170,00 foram levados para o registro na delegacia e posteriormente para entregar à família.