GAT apreende suspeitos com uma arma no bairro Jardim Cidade do Aço

Policiais do GAT (Grupo de Ações Táticas) do 28º Batalhão da Polícia Militar estavam em patrulhamento quando depararam com quatro pessoas (um homem e três mulheres) que estavam na Rua Frei Henrique Soares, no bairro Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda.

Quando perceberam a presença dos agentes, o homem passou uma bolsa azul para uma das mulheres. Eles tentaram tomar rumos diferentes, mais foram alcançados. Após abordagem foi encontrado dentro da bolsa azul, um revolver Taurus calibre 38 com a numeração raspada, contendo seis munições intactas.

Todos foram levados para a Delegacia de Polícia, onde foi feito a ocorrência policial.