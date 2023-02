Homem é assassinado na Vila Maria em Barra Mansa

Gustavo Henrique Gomes dos Santos, de 27 anos, foi assassinado a tiros na noite deste domingo, por volta das 19 horas, na Rua Orestes no bairro Vila Maria, em Barra Mansa. Gustavo estava em sua residência quando foi atender a um chamado de dois homens que estavam em uma moto. Ao sair para atender o chamado levou vários tiros. Gustavo ainda chegou a correr por alguns metros, mas caiu e morreu ainda no local. Ao lado do corpo do Gustavo, a Polícia Militar encontrou um revólver calibre 38.

O pai de Gustavo saiu de sua casa e já encontrou o filho baleado. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou já encontrou a vítima sem vida. Um perito da Polícia Civil está sendo aguardado para liberar corpo que vai ser levado para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Três Poços, em Volta Redonda.