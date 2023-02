Homem surta e depreda quarto de motel em Barra Mansa

Um homem, de 51 anos, foi detido por policiais militares na noite de sexta-feira, dia 10, após depredar o quarto de um motel localizado na Rodovia Lúcio Meira (BR-393), no bairro Boa Vista, em Barra Mansa.

Policiais militares foram acionados e depararam com o homem transtornado. Ele teria contado aos agentes que estava sofrendo um ataque de pânico. No quarto do motel, os agentes encontraram três pinos vazios.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e o homem recebeu os primeiros atendimentos. Depois foi levado para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa. A irmã do homem contou que ele faz tratamento psiquiátrico e é resistente a internação para tratamento.