Linha Verde recebe denúncia e flagra construção irregular no Bracuí

O programa Linha Verde recebeu no sábado, dia 11, uma denúncia sobre uma construção irregular em área de preservação permanente na Rua Beira Rio, no bairro Bracuí, em Angra dos Reis, na Costa Verde.

Policiais do Comando de Polícia Ambiental da 4ª Unidade de Policiamento Ambiental (Juatinga) estiveram no local, onde segundo as informações, ocorreria extração irregular de areia. Durante as diligências, não foram encontrados indícios desse tipo de crime, porém, observaram uma construção em andamento.

O responsável pela obra se encontrava no local e foi questionado pelos policiais sobre as licenças pertinentes. Como nenhuma documentação foi apresentada, a equipe da 4ª UPAm procedeu à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada com base no artigo 60 da lei de crimes ambientais.

Em Angra dos Reis, a população pode denunciar qualquer crime contra o meio ambiente ao Linha Verde, do Disque Denúncia, através do telefone 0300 253 1177 ou ainda pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”. Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante. Linha Verde, o Disque Denúncia do Meio Ambiente