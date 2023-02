Policiais militares da Operação Volta Redonda Presente prenderam, neste domingo, dia 12, um chinês, de 68 anos, acusado por um homem, de 58, de ter roubado seu telefone celular, na feira-livre, na Rua 14, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda

Após o roubo, a vítima procurou os policiais militares que estavam nas proximidades. O suspeito foi localizado e estava com o aparelho celular. O chinês não falava o português e os agentes também não sabiam a língua chinesa.

A vítima foi chamada e reconheceu o suspeito do roubo do celular. O suspeito foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil. Os policiais civis até tentaram recorrer ao Google tradutor, mas não tiveram sucesso.

Os policiais tentaram um contato com o consulado da China no Rio de Janeiro, mas não conseguiram retorno. Os agentes recorreram a Delegacia de Polícia Federal em Volta Redonda, mas também nenhum dos agentes de plantão falava chinês.

O dono de um estabelecimento comercial, de 30 anos, se prontificou a ajudar na tradução da língua e compareceu à Polícia Civil, para servir com o intérprete para a tomada do depoimento do estrangeiro, bem como para que ele fosse informado de seus direitos.

Após o registro o idoso teve a prisão determinada por roubo. O compatriota dele se comprometeu também servir de intérprete na audiência de custódia do preso, quando o juiz vai determinar se ele permanecerá poderá ou não responder em liberdade. A ocorrência não menciona os meios usados pelo suspeito para o roubo.