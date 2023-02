Defesa Civil registrou um desabamento e três deslizamentos de terra em áreas externas

As equipes da Prefeitura de Volta Redonda estão em estado de alerta para minimizar os impactos das fortes chuvas que atingiram a cidade durante todo o sábado, dia 11. Nas últimas 24h, choveu cerca de 52mm na cidade.

A Defesa Civil de Volta Redonda atendeu um desabamento parcial de uma casa na Vila Brasília, onde os três moradores foram acolhidos à casa de parentes. Também foram registrados três deslizamentos em áreas externas, sendo dois na Vila Brasília e um na Volta Grande.

O nível do Rio Paraíba do Sul chegou a ficar 2.87m acima do nível, com isso, a passagem sob a ponte Pequetito Amorim está fechada.

Os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil por meio do telefone 138 ou através da Central de atendimento Único (CAU), pelo 156.

“As obras de infraestrutura nas regiões mais altas da cidade são fundamentais para que, mesmo com toda essa chuva, a situação fique o mais possível dentro do normal. As contenções de encostas salvam vidas”, afirmou o coordenador da Defesa Civil de Volta Redonda, Rubens Siqueira.

*Limpeza*

As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) estão desde ontem nas ruas realizando a limpeza e desobstrução de vias atingidas por lama e deslizamentos de terra.

Entre os locais estão a estrada da Terra Vermelha, no Retiro, as estradas que dão acesso à Fazenda do Ingá e Amparo, e as ruas Lambari, no Santa Rita do Zarur, e Quinta dos Flores, no São Luiz.

Fotos: Divulgação-PMVR