PRF prende motorista embriagado após colisão em Itatiaia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu o motorista de um VW Gol, de 24 anos, no final da madrugada deste domingo, dia 12, por volta das 5h30min, após a colisão contra um Hyundai/HB20, no km 319, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

Policiais rodoviários federais foram informados sobre o acidente, colisão traseira, onde teria vítimas no local. No local, a equipe da 7ª Delegacia foi informada que o condutor do VW Gol perdeu o controle do volante e colidiu contra o Hyundai/HB20.

Após a colisão o Gol perdeu o controle e saiu da pista. Com ferimentos, o condutor do veículo Gol foi socorrido pela equipe de resgate da CCR RioSP e conduzido para o Hospital de Emergência de Resende.

Os dois condutores foram submetidos ao teste etílico (bafômetro) e o resultado para o motorista do Hyundai/HB20 deu negativo. Já o condutor do Gol, o resultado foi positivo (embriaguez ao volante). Ele recebeu voz de prisão e a ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia de Itatiaia.

Os agentes constataram que o condutor do Gol bateu com a cabeça no para-brisa, por não estar usando o cinto de segurança. O licenciamento também do veículo estava vencido. Foram aplicadas as devidas multas de trânsito e o veículo foi removido ao pátio da PRF, no distrito de Floriano, em Barra Mansa. O valor total das multas aplicadas foi de R$ 3.423,40.