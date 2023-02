As fortes chuvas que atingiram a cidade de Bananal (SP) podem trazer consequências para a cidade de Barra Mansa (RJ), que faz divisa com a cidade paulista.

O Rio Bananal transbordou e pode alcançar grande volume atingindo moradores da Colônia Santo Antônio, Bocaininha e Vila Maia, onde o rio desagua no Rio Paraíba do Sul. A chuva também causou queda de barreiras em estradas rurais. As cheias do rio atingiram a SP-68 e interrompendo o trânsito na rodovia.