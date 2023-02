Órgão foi acompanhado pela Defesa Civil Estadual após decreto emergencial



A Defesa Civil municipal de Barra Mansa acompanhou na manhã desta segunda-feira, dia 13, a vistoria realizada em diferentes trechos municipais pela Defesa Civil Estadual. A inspeção se deu no bairro Nova Esperança após as fortes chuvas que atingiram o município nos últimos dias.

Foram visitados os locais mais atingidos na cidade, no último sábado, dia 11, após 76mm de chuva no Nova Esperança ocorreu deslizamentos de terra na região. A equipe ainda averiguou a drenagem do Rio Barra Mansa que transbordou na última quinta-feira e no último sábado.

O objetivo deste trabalho foi percorrer os pontos mais críticos para avaliação de encostas e de áreas afetadas. Os imóveis afetados pelo deslizamento, foram analisados por ambos os órgãos e foram interditados. Os moradores dessas residências estão sendo encaminhados para a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

A Defesa Civil Municipal seguirá em estado de alerta. Em situação de risco, o morador deve entrar em contato com a Defesa Civil pelo número 199 ou (24)3028-9370.

Fotos: Paulo Dimas