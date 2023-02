Jovem morre em acidente na RJ-127 em Mendes

A jovem Nicole Rezende Figueiredo, de 23 anos, morreu em um acidente de carro na noite de domingo, por volta das 20h14min, dia 12, na RJ-127, na entrada do bairro Coqueiros, em Mendes. O carro em que ela estava colidiu contra uma árvore. O veículo era conduzido pelo seu namorado, Vitor de Carvalho, de 33 anos. Nicole estava no banco do carona.

Vitor foi socorrido em estado grave para o Hospital Universitário de Vassouras, cidade vizinha. Ele estava seguindo em direção a Vassouras quando perdeu o controle da direção. Vitor passou por uma cirurgia na madrugada desta segunda-feira, dia 13. Ele seguia intubado na unidade médica. Ele chegou ao hospital desorientado, com fraturas na cervical, no fêmur direito (exposta) e esquerdo e na tíbia.

O caso foi registrado na delegacia de Mendes, que ficará responsável por apurar as circunstâncias. Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento de Nicole. Fotos: Felipe Cury