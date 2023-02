Barra Mansa vence Boa Sorte no Sub-20

Na manhã desta terça-feira, dia 14, a equipe sub-20 do Barra Mansa Futebol Clube fez um importante teste preparatório para a disputa do Campeonato Carioca (Série B2). Em jogo-treino realizado no Estádio Leão do Sul, a equipe barra-mansense venceu por 3 a 1 o time do Boa Sorte. Os gols do Barra Mansa foram marcados por Andrey (de pênalti), PL (de falta) e Paulo Vitor Carelli.

A atividade foi dividida em três tempos de trinta minutos. Na primeira etapa, o Barra Mansa chegou ao primeiro gol com o atacante Andrey marcando de pênalti. A segunda parte terminou 2 a 0 para o Leão: PL anotou o seu gol de falta e Paulo Vitor Carelli marcou num chute de fora da área. Na etapa final, o Boa Sorte venceu por 1 a 0.

Segundo o vice de futebol Thiago Campbell, a comissão técnica do clube está em fase de observação de novos atletas e, também, de reavaliação dos jogadores remanescentes da temporada passada. De acordo com o calendário esportivo de 2023 divulgado pela FERJ, o Campeonato Carioca (Série B2) da categoria sub-20 tem início marcado para o mês de maio e concluindo em agosto. Além disso, o Barra Mansa disputará o Torneio OPG (Copa Rio sub-20) com início previsto para o mês de agosto.

Por Diogo de Oliveira Paula