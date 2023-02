Deputados do Sul Fluminense vão presidir comissões da Alerj

Quatro deputados da região Sul Fluminense foram indicados para presidir comissões da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Uma das mais cobiçadas, a de Orçamento e Finanças, será comandada por André Corrêa (PP). Eleito para seu primeiro mandato, Munir Neto (PSD) – irmão do prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, vai presidir a Comissão da Criança, do Adolescente e Idoso. Também em seu primeiro mandato (no anterior ele atuou alguns meses como suplente), Jari Oliveira (PSB) estará à frente da Comissão de Saneamento Ambiental. Tande Vieira (Pros) ficou com a presidência da Comissão de Saúde (veja abaixo a lista completa dos presidentes).

O Regimento Interno da Alerj prevê 37 comissões. A escolha de quem lidera cada grupo passa por negociações com os partidos e passa pelas mãos do presidente da Casa, Rodrigo Bacellar, eleito no início do mês em meio a um racha do Partido Liberal (PL). Parlamentares da base do governo comandarão 22 dos grupos de trabalho.

Na presidência das comissões não há nenhum parlamentar que participou ativamente da campanha de Jair Bittencourt contra Rodrigo Bacellar pela presidência da Alerj. Bittencourt desistiu de disputar a presidência da Casa pouco antes da votação. Com informações do Extra. (Foto: Arquivo / Divulgação)

Veja os presidentes de comissões da Alerj

Constituição e Justiça: Rodrigo Amorim (PTB)

Orçamento e Finanças: André Corrêa (PP)

Servidores Públicos: Martha Rocha (PDT)

Habitação: Claudio Caiado (PSD)

Ciência e Tecnologia: Elika Takimoto (PT)

Combate às Discriminações: Professor Josemar (PSOL)

Minas e Energia: Thiago Rangel (Podemos)

Segurança Pública: Márcio Gualberto (PL)

Esporte e Lazer: Carlinhos BNH (PP)

Defesa dos Animais: Léo Vieira (PSC)

Emendas Constitucionais: Jorge Felippe Neto (Avante)

Segurança Alimentar: Marina do MST (PT)

Obras Públicas: Guilherme Delaroli (PL)

Normas Internas: Rodrigo Amorim (PTB)

Educação: Alan Lopes (PL)

Indicações Legislativas: Filipe Soares (União)

Economia: Anderson Moraes (PL)

Pessoa com Deficiência: Fred Pacheco (PMN)

Turismo: Júlio Rocha (Agir)

Meio Ambiente: Jorge Felippe Neto (Avante)

Direitos da Mulher: Renata Souza (PSOL)

Cultura: Verônica Lima (PT)

Direitos Humanos: Dani Monteiro (PSOL)

Defesa Civil: Otoni de Paula Pai (MDB)

Defesa do Consumidor: Fábio Silva (União)

Criança, Adolescente e Idoso: Munir Neto (PSD)

Assuntos Municipais: Renato Machado (PT)

Saneamento Ambiental: Jari Oliveira (PSB)

Transportes: Dionísio Lins (PP)

Tributação: Arthur Monteiro (Podemos)

Agricultura: Val Ceasa (Patriota)

Saúde: Tande Vieira (Pros)

Comissão de Redação: Carlos Macedo (Republicanos)

Trabalho: Dani Balbi (PC do B)

