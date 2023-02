Dois encapuzados armados com pistolas invadiram o quintal da casa de um homem, de 33 anos, com passagem por tráfico de drogas, e tentaram forçar a porta da residência dele no bairro Cotiara, em Barra Mansa, em busca de seu paradeiro. O fato correu na madrugada desta terça-feira (14) e os encapuzados deixaram o local após uma moradora dizer que o homem que eles procuravam não estava na residência.

Eles ainda foram na casa de uma parente do homem, no mesmo bairro, que também disse que ele não se encontrava na casa. Após perceber que a Polícia Militar havia sido acionada, os dois fugiram por uma área de mata no topo de um morro que dá acesso ao bairro Siderlândia.

A PM chegou a realizar buscas pelos encapuzados, mas ninguém foi encontrado. O homem que era procurado pelos criminosos e a moradora foram levados em uma viatura da PM para passar a noite em um motel às margens da Dutra.

Aos policiais, eles negaram conhecer os invasores e informaram desconhecer o motivo das ameaças. O homem disse que cumpre pena pelo crime em regime aberto. Ele informou ainda que irá passar por uma audiência de custódia nesta terça-feira (14).