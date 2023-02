Mãe registra o desaparecimento da filha adoleslescente de 15 anos

A família de Júlia Hemanuelly de Faria Costa, de 15 anos, registrou na delegacia de Piraí o seu desaparecimento. Moradora do distrito de Arrozal, Júlia foi vista pela última vez pela mãe, Eva Regina de Faria, quando saiu de casa para trabalhar, por volta das 6h30min de segunda-feira (13).

Eva contou na delegacia que tentou ligar para a filha por diversas vezes, mas ninguém atende as ligações. Ela informou também que conseguiu trocar mensagens de texto com o celular da filha no mesmo dia, que dizia estar no bairro da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Porém, até a tarde desta terça-feira (14), ela ainda não havia retornado para a casa e ainda não se tem certeza se a pessoa que respondeu as mensagens dela seja realmente a Júlia.

A mãe informou ainda que perguntou para vizinhos, parentes e amigos se alguém possui informações sobre a adolescente, mas ninguém têm notícias. Eva contou também que já procurou nos hospitais, mas nada sobre a filha. Informações sobre Júlia podem ser passadas diretamente na delegacia de Piraí. (Foto: Arquivo Pessoal)