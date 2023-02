Volta Redonda se prepara para o duelo contra o Flamengo

Com 13 pontos no Campeonato Carioca e na quarta colocação, o Volta Redonda segue em busca da classificação para a semifinal do estadual e sonhando com o título da Taça Guanabara. O próximo compromisso do Voltaço será contra o Flamengo, nesta quarta-feira, dia 15.

Pela primeira vez desde a estreia no Campeonato Carioca, o Volta Redonda teve uma semana inteira livre, entre um jogo e outro, para treinar. Para o zagueiro Alix Vinícius, a equipe fez uma preparação forte e precisa corrigir os erros cometidos no último jogo para conseguir um resultado positivo contra o Flamengo.

“Tivemos quase sete dias para poder treinar, ver onde erramos, o que precisava acertar e no próximo jogo não cometer os mesmos erros. Tivemos uma semana muito forte de trabalho para poder chegar da melhor forma possível na próxima partida. Sabemos da dificuldade, da qualidade do adversário e vai ser um jogo muito difícil. Mas também sabemos do nosso potencial, é chegar em campo e colocar tudo aquilo que o professor pediu nos treinamentos”.

Contratado no início da temporada, Alix Vinícius é um dos destaques do Voltaço no estadual. Com atuações seguras e autor de um gol na vitória sobre o Audax na terceira rodada, o zagueiro comentou sobre o seu desempenho: “Graças a Deus venho fazendo um campeonato muito bom, com a ajuda dos meus companheiros estou me destacando, mas isso também é fruto de muito trabalho e muita dedicação no dia a dia”.

O Volta Redonda recebe o Flamengo nesta quarta-feira, 15, às 21h10, no estádio Raulino de Oliveira, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Carioca.

SERVIÇO DE JOGO:

– Campeonato Carioca, 8ª rodada

– Volta Redonda x Flamengo

– Estádio Raulino de Oliveira

– Horário: 21h10

INFORMATIVO:

– O atacante Pedrinho retorna após se recuperar de uma entorse no tornozelo direito.

– Desfalques: o zagueiro Daniel Felipe sofreu uma ruptura do tendão patelar no joelho esquerdo, na partida contra a Portuguesa-RJ, pela sétima rodada do Campeonato Carioca.

– O atacante Berguinho, autor do gol contra a Portuguesa-RJ na última rodada, é mais um desfalque no Voltaço. Ele sentiu um desconforto na coxa direita e segue em tratamento no Departamento Médico.

– 07 JOGOS | 04 VITÓRIAS | 01 EMPATE | 02 DERROTAS | 13 GOLS MARCADOS | 09 GOLS SOFRIDOS

– O Volta Redonda possui o melhor ataque do Campeonato Carioca, com 13 gols marcados. Na sequência, aparece o Flamengo com 12 gols marcados.

– O artilheiro do Campeonato Carioca é o atacante Lelê, do Volta Redonda, com sete gols marcados.

– O meia Luciano Naninho possui quatro assistências no estadual.

– Suspensos: X

– Cartão Amarelo: Henrique Silva (2), Pedrinho (2), Sandro Silva (1), Lelê (1), Wellington Silva (1), Julio César (1), Luizinho (1), Iury (1), Macário (1), Ricardinho (1), Rogério Corrêa (1).

– Artilheiros: Lelê (07), Pedrinho (02), Ricardo Sena (2), Alix Vinicius (01), Berguinho (01).

– Retrospecto: Volta Redonda e Flamengo se enfrentaram em 70 oportunidades. São cinco vitórias do Voltaço, 12 empates e 53 vitórias do Flamengo.

– O último confronto entre Volta Redonda e Flamengo ocorreu no dia 29 de janeiro de 2022, em partida válida pela segunda rodada do estadual. O duelo terminou empatado em 0 a 0, no Raulino de Oliveira.

– O Volta Redonda está de volta à elite do Campeonato Carioca em 2023, após conquistar a Série A2 e o pentacampeonato da Copa Rio no ano passado.

– Provável escalação:

Vinicius Dias, Wellington Silva, Alix Vinicius, Sandro Silva e Ricardo Sena; Bruno Barra, Dudu e Luciano Naninho; Luizinho, Pedrinho e Lelê.