Cidades da região terão policiamento reforçado durante o Carnaval

As cidades do Sul Fluminense e da Costa Verde terão o policiamento preventivo reforçado durante o período do Carnaval. Por determinação do 5º CPA (Comando de Policiamento de Área), estarão com efetivo extra desde Angra dos Reis (33° BPM) a Resende (37° BPM). Também foram beneficiados com apoio de efetivo, os batalhões de Barra do Piraí (10° BPM) e Volta Redonda (28° BPM), além de Paraty (2° CIPM).

Equipes do Serviço de Inteligência estarão monitorando os principais pontos de concentração de foliões para assessorar a coordenação do policiamento e o Batalhão de Policiamento Rodoviário cuidará das vias e também da fiscalização e prevenção ao tráfico de drogas, transporte de armas e embriaguez ao volante.

“Já era esperado que a população flutuante aumentasse na Região Serrana e no litoral da Costa Verde, por ocasião do Carnaval. Por isso, desde o início do mês de fevereiro realizamos reuniões estratégicas com os batalhões do 5° CPA para identificar os diversos eventos e a distribuição do policiamento para garantir que todos se divirtam de forma segura”, afirmou o coronel Renato Assis Ferreira, comandante do 5° CPA.

“E, neste ano, os policiais militares passaram por uma capacitação para utilizarem em seu fardamento as câmeras operacionais portáteis. Esta tecnologia adquirida pelo governo do estado do Rio de Janeiro faz parte de um processo de fortalecimento e transparência da Secretaria de Estado da Polícia Militar”, acrescentou o coronel. (Foto: Polícia Militar)