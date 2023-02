Agentes do Programa Operação Foco Divisas, ligado à Secretaria de Estado da Casa Civil, e equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreenderam no início da tarde da terça-feira, dia 14, cerca de meia tonelada de pedras semipreciosas, suspeitas de extração ilegal, avaliadas em mais R$ 700 mil, na BR 101 (Rodovia Rio-Santos), no KM 493 no bairro Pontal em Angra dos Reis.

Segundo os agentes, duas pessoas que faziam o transporte das pedras foram presas em flagrante pelo crime de contrabando. Durante fiscalização, foi abordado um veículo Chevrolet S10 branco. O motorista estava em rota divergente e ainda transportava um rádio comunicador na caminhonete.

A ocorrência foi encaminhada para a sede da Polícia Federal em Angra dos Reis. Em depoimento, a dupla contou que saiu de Minas Gerais para entregar as pedras em São Paulo. Como não houve a compra, decidiu seguir para o Rio de Janeiro onde iria tentar outra negociação.

Ainda na delegacia o motorista apresentou nota fiscal da mercadoria que estava em seu próprio nome. As pedras iriam para outra empresa na cidade de Bom Retiro, em São Paulo, também no nome do motorista. Segundo os agentes, o documento apresentava valor abaixo do mercado.

“A Operação Foco é considerada um braço forte do Governo do Estado e vem apresentando resultados positivos. Nossos agentes atuam dia e noite combatendo ilícitos penais e administrativos”, ressalta o subsecretário Especial de Controle de Divisas, Coronel Eduardo Vaz Castelano.