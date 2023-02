Espaço foi revitalizado e servirá para a comercialização dos artesanatos produzidos no Centro de Inclusão Produtiva

A prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), inaugurou nessa segunda-feira, 13, o novo Quiosque do Programa de Inclusão Produtiva, que servirá para comercializar os artesanatos produzidos no Centro de Inclusão Produtiva (CIP). Localizado no Mercado Popular do bairro Aterrado, o espaço foi totalmente revitalizado.

O funcionamento do local será feito pelas artesãs que participam das oficinas de artesanato oferecidas pela Inclusão Produtiva, que terão seu trabalho divulgado e vendido no local.

O local vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, até as 13h. Os artesãos que trabalham no quiosque ficarão em sistema de rodízio solidário, sendo cada dia uma pessoa responsável pelo atendimento ao público. O objetivo é dar oportunidade para os artesãos divulgarem e venderem os produtos que confeccionaram, como forma de geração de renda.

Em breve a cidade vai ganhar mais um espaço como esse. A Smac está concluindo as obras do novo quiosque, que ficará na Rodoviária Prefeito Francisco Torres. A previsão é de que o espaço seja inaugurado no próximo mês. Com isso, a cidade passará a contar com quatro quiosques. Dois deles ficam no Mercado Popular da Vila Santa Cecília e passarão por reformas.

O deputado estadual Munir Neto, que também estava presente na inauguração, ressaltou que sempre acreditou que as oficinas do Programa de Inclusão Produtiva, que estão presentes nos 35 Cras (Centros de Referência de Assistência Social), mudam constantemente a vida das pessoas para melhor.

“Gente que estava em vulnerabilidade social encontrou uma oportunidade de se qualificar para o mercado de trabalho, de fazer geração de renda, melhorar a autoestima e fortalecer vínculos com a comunidade. É um projeto que tem tudo a ver com a assistência social. Hoje inauguramos mais um quiosque, no Mercado Popular do Aterrado. Mais uma grande oportunidade para os artesãos e artesãs, que produzem seus artesanatos nas oficinas, venderem seus produtos. Isso é cuidar das pessoas”, disse o deputado.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, disse que a inauguração desse espaço representa a seriedade com que a assistência é tratada em Volta Redonda.

“É um prazer inaugurar mais um quiosque para atender a população, com produtos lindos, bem-feitos, de ótima qualidade e que ainda trazem renda para quem os confecciona. Quero parabenizar toda a equipe da Smac, que vem trabalhando incansavelmente para que os usuários da assistência possam ter uma vida mais digna”, disse a secretária.

A coordenadora do Programa de Inclusão Produtiva, Marlene Mota, explica que a criação desses espaços reflete o avanço da Inclusão Produtiva em Volta Redonda.

“É uma satisfação e um orgulho muito grande fazer parte desse trabalho e ver o crescimento que ele vem proporcionando à população. Eles são a porta de saída dos usuários da Assistência Social que, após passarem por nossos diversos programas – através dos CRAS e dos Centros de Inclusão Produtiva –, passam a ter autonomia para buscar fontes de geração de renda”, comemorou a coordenadora. Fotos de divulgação/Secom/PMVR