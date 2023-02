Programação pode ser conferida nas redes sociais da prefeitura e da Smel. Interessados também podem procurar os professores nos próprios núcleos esportivos

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) de Volta Redonda está retomando as atividades nos ginásios dos bairros. São oferecidas aulas de dança, lutas, esporte, ginástica, entre outras, atendendo públicos de todas as idades. Alguns bairros já estão com as programações definidas, como o Santo Agostinho, Santa Cruz e 249, e estão sendo divulgadas nas redes sociais da prefeitura e da Smel. Todas as atividades são gratuitas e voltadas para moradores de Volta Redonda.

“Aos poucos estamos divulgando as programações, mas a população já pode procurar os professores nos ginásios mais próximos de suas casas, para se informar sobre as atividades que serão oferecidas. O importante é que vamos atender todas as idades e de forma gratuita, aproximando o serviço público do cidadão, levando esporte e saúde para nossa população”, afirmou a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela.

Dentre as atividades oferecidas à população, estão: ginástica funcional, artística e de trampolim; ballet; dança de salão e Jazz; futsal; basquete; vôlei; yoga; taekwondo; Tae Fit; entre outras, incluindo as que são voltadas para a Melhor Idade.

Para fazer a matrícula, são necessários alguns requisitos para as três categorias de público atendidas, que são: menores de 18 anos, jovens e adultos (18 a 60 anos) e a Melhor Idade (acima de 60 anos). É preciso apresentar cópia da carteira de identidade (para menores, também é necessária identidade do responsável); comprovante de residência, cartão de vacinação contra a Covid-19; além de uma foto 3×4. Para a Melhor Idade, também é preciso apresentar atestado médico.

Para acompanhar a divulgação das programações dos ginásios, basta acessar as redes sociais da prefeitura (@prefeituravr) e da Smel: @smel_vr (Instagram) e @smel.vr.7 (Facebook). Quem preferir, pode comparecer no ginásio e procurar os professores para informações e matrículas. Fotos de arquivo-Secom/PMVR.