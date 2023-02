Policiais civis deflagraram na manhã desta quinta-feira, dia 16, por volta das 5 horas, uma operação policial para cumprir quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Criminal de Valença (RJ).

A operação foi coordenada pelo delegado titular de Valença, Ronaldo Aparecido e contou com apoio de policiais civis da 92ª Delegacia de Polícia de Rio das Flores. Também participaram os policiais militares e Oficiais de Justiça.

A operação tinha por objetivo investigar os crimes de homicídios qualificados e tentativa de homicídio praticado em Valença no dia 30 de outubro de 2022. Dois homens foram presos com 121 pinos de cocaína, 58 porções de maconha, uma pistola 9mm (numeração raspada carregada com 19 munições intactas), um simulacro de arma de fogo e aparelhos celulares.

Segundo o delegado, os crimes de homicídios e tentativa de homicídio tem como motivação a disputa entre facções. A Polícia Civil solicita a colaboração de todos para tornarmos Valença uma cidade mais segura. Denuncie pelo Telefone: (24) 2453-7048