Ornamentação e máscaras usados na festividade foram produzidos pelos próprios atendidos pelo CAPD

Um Baile de Carnaval, realizado nessa quinta-feira, 16, marcou o encerramento do trabalho realizado com os usuários do Centro-dia para Pessoa com Deficiência Lucas José Villela Braga (CAPD), que teve como tema a maior festa popular do Brasil. Durante os últimos dias, o CAPD se tornou um grande barracão, onde os próprios usuários produziram a ornamentação, e algumas máscaras que foram utilizadas durante o baile.

O assunto foi discutido em diversas rodas de conversa, enfatizando a origem da festa, o papel das agremiações carnavalescas e a importância dos festejos para todas as pessoas envolvidas. Diante de todo interesse, o CAPD se tornou um grande barracão de alegorias.

O objetivo dos trabalhos foi de possibilitar a integração entre instrutores e usuários, abrindo espaço para o entendimento da história do Carnaval, das manifestações culturais e entretenimento para todos.

A coordenadora do CAPD, Beth Melo, explica que as discussões em grupo fazem parte do trabalho da equipe de profissionais junto aos usuários, com o objetivo de ampliar o raciocínio lógico e o conhecimento sobre a origem de determinadas festas populares.

“Em fevereiro, não há nada mais atual que o Carnaval, e falar sobre esses assuntos amplia o repertório cultural dos usuários, além de possibilitar momentos de descontração e alegria”, disse a coordenadora.

A diretora do Departamento de Proteção Especial, Mariana Pimenta, esclareceu que ter uma festa para encerrar o trabalho de um projeto é bastante importante, uma vez que cria uma memória afetiva sobre o assunto tratado, garantindo lembranças favoráveis a todo os assuntos abordados.

“Estamos bastante animadas para festejar o Carnaval com os usuários do CAPD. Foram dias de trabalho com lantejoulas, fitas coloridas, cola e retalhos em geral nos preparativos para o Grito de Carnaval”, contou a diretora.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, entende a importância de investir nesse tipo de atividade, e apoia a realização de projetos que favorecem o desenvolvimento dos atendidos.

“É importante aproveitar as ocasiões e proporcionar momentos de ludicidade, alegria, criatividade e cultura aos nossos usuários. O envolvimento de todos para que o projeto seja um sucesso é contagiante”, ressaltou a secretária.

O CAPD

O CAPD é uma unidade da Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) e oferece atendimento aos adultos com deficiência física, sensorial, intelectual, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e múltiplas deficiências, com idade de 18 a 59 anos, de Volta Redonda.

O serviço tem a finalidade de promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida dos participantes, que são acompanhados por uma equipe específica e habilitada para a prestação de serviços especializados. Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.