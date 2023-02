Um corpo foi visto por populares na tarde de quinta-feira, dia 16, boiando no Rio Paraíba do Sul próximo a Ponte Getúlio Vargas, no Centro de Barra do Piraí.

O corpo foi removido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Instituto Médico Legal (IML) no bairro Três Poços em Volta Redonda. Até a publicação desta nota, a vítima ainda não havia sido identificada.