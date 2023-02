Policiais militares prenderam na noite de quinta-feira, ia 16, um suspeito de tráfico de drogas, de 25 anos, na Rua João Xavier Itaboraí, no bairro Boa Vista, em Barra Mansa.

O Disque Denúncia foi importante para a prisão do suspeito. Segundo a denúncia, o local onde o suspeito foi preso, era usado para embalar e armazenar drogas. Com o suspeito foram apreendidos uma réplica de fuzil (airsoft), 140 trouxinhas de maconha, mil pinos para embalar cocaína, folhas com etiquetas e três cadernos com anotações do tráfico.

Uma jovem, de 23 anos, que estava no local foi levada para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.

O Disque Denúncia Recebe informações de forma anônima pelos telefones (21) 2253-1177 e 0300-253-1177. Pelo WhatsApp através do número (21) 99973-1177 e pelo aplicativo Disque Denúncia RJ. Foto: Polícia Militar