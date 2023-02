Com mais de R$ 1 milhão em investimentos, reforma precisou de readequação no projeto e vai ganhar melhorias em todos os espaços, incluindo acessibilidade

A reforma geral do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do bairro Conforto, em Volta Redonda, foi retomada pela prefeitura neste mês de fevereiro. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a obra precisou de ajustes para readequar o projeto original, que foi elaborado no governo anterior. Com mais de R$ 1 milhão em investimentos, toda a unidade de saúde receberá melhorias, incluindo intervenções relacionadas à acessibilidade.

“Essa é uma obra que conta com recursos da Caixa Econômica Federal, e uma contrapartida do município. Quando assumimos a secretaria de Saúde, identificamos que o projeto precisava de adequações e agora estamos conseguindo retomar os trabalhos. Quando ficar pronta, a unidade terá melhorias em todos os espaços, beneficiando pacientes, acompanhantes e funcionários”, explicou a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.

Os trabalhos atuais envolvem demolição e construção de alvenaria, e todo o espaço está sendo adequado e melhorado para o atendimento à população. A equipe que atua na obra está realizando intervenções na área interna, como raspagem de paredes para receber nova pintura; troca das instalações hidráulica e elétrica, além de demolições na área externa, que será totalmente revitalizada.

Além da substituição de redes de água e esgoto, e de instalações elétricas, toda a reforma do SPA Conforto vai contemplar melhorias em relação à acessibilidade; criação de mais um leito na sala vermelha; a unidade ganhará nova sala de expurgo e novo espaço para nebulização; novas instalações de gases medicinais; rede de informática (internet) e climatização em todos os ambientes. O SPA Conforto também vai ganhar novos revestimentos, reparo no telhado, troca de portas, reparo nas janelas, pinturas e novas louças e metais.

A obra contempla ainda a criação de salas de classificação de risco, de ouvidoria, de arquivo, de esterilização, de eletrocardiograma, e de isolamento. O acesso da unidade respeitará as normas de acessibilidade, desde a entrada próxima ao ponto de ônibus até o acesso à unidade, e os banheiros, que seguirão o mesmo padrão. Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR