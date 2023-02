O motorista de um veículo Fiat Argo perdeu o controle de direção e caiu de uma ribanceira em um córrego na manhã deste domingo, dia 19, no km 241,8, da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, em Piraí.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), duas pessoas que estavam no veículo sofreram ferimentos leves e foram liberadas ainda no local. O carro já foi retirado do córrego. Foto: PRF/Divulgação