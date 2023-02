Um caminhão carregado com frutas tombou na manhã deste domingo, dia 19, no km 227, pista de subida da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, da Serra das Araras, no bairro Caiçara, em Piraí.

Não há informações sobre feridos. Houve saque da carga. O trânsito flui com lentidão no local. (Foto: PRF/Divulgação)