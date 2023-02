Uma árvore que estava sendo cortada na manhã deste domingo caiu e atingiu uma rede de alta tensão e a frente do Edifício Acácia Amarela, na Praça das Nações Unidas, na esquina com Rua Abdo Felipe no bairro Ano Bom em Barra Mansa.

O homem que cortava a árvore com uma motosserra não percebeu que ela podia causar danos aos moradores da localidade. Por pouco não ocorreu um acidente maior que podia provocar ferimentos e até mesmo um problema mais grave.

A Guarda Municipal está no local orientando o trânsito.

A Guarda Ambiental também foi acionada para a localidade. A Light foi acionada para restabelecer a energia no local. Moradores ficaram indignados com o problema e culpam a prefeitura de Barra Mansa pelo ocorrido.Fotos: LuizAntônio

NOTA DA PREFEITURA DE BARRA MANSA

Guarda Municipal monitora trânsito próximo à rotatória do Ano Bom

A Secretaria de Ordem Pública, por meio da Guarda Municipal de Barra Mansa, está monitorando o tráfego de veículos no Ano Bom, na altura da rotatória da Ponte dos Arcos, em função dos transtornos ocasionados pela queda de uma árvore. O incidente foi provocado pela poda irregular do vegetal por uma empresa particular.

Segundo informações da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a empresa tinha a autorização para o procedimento, porém o realizou de maneira inadequada. Com isso, galhos e folhagens caíram sobre a fiação elétrica e a via pública, obstruindo o trânsito e comprometendo o fornecimento de energia elétrica.

A empresa responsável pela poda, bem como o proprietário do terreno foram multados e a motoserra apreendida.

No momento, a energia já foi restabelecida, mas o trânsito na Rua Abdo Felipe segue interrompido. Os motoristas devem evitar passar pelo local.