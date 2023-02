Serviço é realizado pela secretaria de Ordem Pública e conta com supervisão e autorização da secretaria de Meio Ambiente

A Prefeitura de Volta Redonda realiza o corte e a poda de árvores buscando trazer maior segurança. O serviço é realizado pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), e conta com supervisão e autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA). O secretário de Meio Ambiente, Miguel Archanjo, explicou que são diversos motivos que levam ao corte e à poda de árvores, mas todos eles levam em consideração principalmente os fatores de segurança e sustentabilidade ambiental.

“Hoje em Volta Redonda temos algumas árvores já com uma idade avançada, outras doentes, caindo pedaços, galhos, oferecendo riscos às pessoas. Outras foram plantadas inadequadamente em perímetro urbano e precisam ser revistas. São árvores muito altas, as quais a manutenção é muito difícil, então existe uma série de fatores que levamos em consideração na hora de autorizar o serviço”, explicou Archanjo, frisando que as podas e cortes ocorrem também para garantir o ir e vir nas calçadas, atravancadas por raízes; evitar transtornos com o sistema de iluminação e acidentes com a rede de energia elétrica.

“É claro que a gente busca sempre manter o máximo de árvores na cidade, mas prezando pela sustentabilidade e segurança da população. A queda de uma árvore dá prejuízo ao patrimônio público e particular. Pode cair sobre veículos, casas e até mesmo ocasionar um acidente mais sério. Hoje, quem realiza as podas é a Ordem Pública, por uma questão de segurança pública, melhorando a iluminação pública e garantindo uma maior luminosidade”, enfatizou Archanjo.

Plantio e preservação de áreas verdes

Buscando aumentar a área verde do município, a prefeitura realiza o plantio em áreas de preservação e locais adequados que não tragam prejuízos à segurança, arquitetura e ao desenvolvimento urbano. Um desses pontos é o Parque Municipal do Ingá, que abriga grande variedade de espécies da fauna e flora da região.

“O Ingá é a maior unidade de conservação municipal do Sul do estado. Temos feito um trabalho de plantio e adensamento da mata em alguns lugares do parque. Recuperamos áreas que estavam degradadas, além de trabalhos de plantio com crianças e idosos, investindo na compensação de algumas árvores retiradas na cidade. Essas compensações ocorrem no Ingá e Parque Natural, locais onde nós não vamos perder a muda e teremos a permanência das árvores que plantarmos. Qualquer comunidade que tenha interesse em plantio, nos procure. Nós temos mudas, se precisar de doação, doaremos, e se precisar plantar, nós plantaremos”, garantiu Archanjo.

A solicitação de mudas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente pode ser feita pelo telefone: (24) 3350-7123. Fotos: Divulgação/PMVR