Fernandinho Graça acompanha estragos provocados pela chuva em Valença

De acordo com informações da Secretaria de Serviços Públicos, o Prefeito Fernandinho Graça está ajudando na orientação dos serviços de máquinas e caminhões, que estão realizando os trabalhos de retirada de deslizamentos de terras. Um dos pontos mais atingido foi a Rua A, subida do bairro Hildebrando Lopes (próximo a oficina Meio Quilo), com uma enorme barreira que interrompeu o trafego de veículos.

De acordo com informações a retirada de barro e vegetação está sendo concluída e já tem caminhões pipas aguardando para fazer a lavagem da via.

O Prefeito informou que existe outras equipes da Prefeitura em locais que também sofreram danos, como na subida do bairro do Cruzeiro, no bairro Biquinha, que irão continuar executando as ações de mais urgência.

“Estamos trabalhando para amenizar os problemas causados pela forte chuva. Temos equipe da Prefeitura e do INEA com máquinas e caminhões realizando os trabalhos emergenciais. Iremos chegar a todos os locais que foram atingidos”, finalizou o prefeito.