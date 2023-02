Homem é preso por tráfico de armas em Barra do Piraí

Agentes da Desarme (Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos) e da Polícia Rodoviária Federal prenderam na sexta-feira (17), na BR-393 (Lúcio Meira), em Barra do Piraí, um homem que transportava componentes de armas e munições para a cidade do Rio de Janeiro. Com o preso também foram apreendidos R$ 3,6 mil em espécie.

O armamento, segundo a Polícia Civil, tinha como destino organizações criminosas da cidade do Rio de Janeiro. Com o preso em Barra do Piraí foram apreendidos nove sacos com projéteis, canos, armações, carregadores e quebra-chamas de fuzis, além de diversas peças de armas de fogo.

Em razão da ocorrência na rodovia, outras quatro pessoas foram presas. A Desarme obteve um mandado de busca e apreensão no sítio que pertence ao homem, em Magé. Na propriedade, três homens foram flagrados em um carro com um revólver, dois rifles, munição de fuzil, dois silenciadores para fuzil, pólvora e partes de armas, além de diversos celulares, e dinheiro em espécie, dentre eles real, dólar e guaranis paraguaios.

À polícia, eles afirmaram que receberam ordens da filha do suspeito preso em Barra do Piraí, para retirar o material da propriedade. Todos os presos foram autuados em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e de uso permitido.

De acordo com a Polícia Civil, o homem preso em Barra do Piraí já tinha sido flagrado com armas em 2014 pela Polícia Rodoviária Federal na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), em Barra do Turvo (SP). Naquela ocasião foram apreendidas 11 pistolas calibre 9mm de uso restrito, sendo seis com numeração raspada, além de quatro quilos de espoletas e 50 munições calibre 40, todas importadas ilegalmente do Paraguai.

Desde 2021, ele era investigado pela Desarme, sendo inclusive alvo de um mandado de busca e apreensão em Duque de Caxias. (Foto: Polícia Civil)