Um acidente ocorrido na madrugada deste domingo, dia 19, deixou uma mulher morta e outras três pessoas com ferimentos na RJ-137, (ligação Conservatória a Ipiabas) em Conservatória, distrito de Valença (RJ).

O veículo era conduzido por um homem, de 51 anos. A mulher morreu presa as ferragens do veículo. O nome e a idade da vítima fatal não foram revelados. O carro em que eles estavam caiu em uma ribanceira, pouco depois da 1h, nas proximidades de um pesque-pague. Policiais militares do DPO (Destacamento de Policiamento Ostensivo) do distrito fizeram o atendimento.

Ficaram feridos também uma mulher da mesma idade e uma idosa de 75 anos. Eles foram levados inicialmente ao hospital de Conservatória e, depois, para o Hospital-Escola de Valença. Até o momento desta publicação não foi possível confirmar o estado de saúde das vítimas.