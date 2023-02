PM apreende suspeitos com armas e materiais do tráfico em Barra Mansa

Policiais militares apreenderam na manhã de sábado, dia 18, um suspeito, de 18 anos, e um adolescente, de 16 anos, com duas armas e outros materiais do tráfico de drogas, Rua Suinã, no bairro Siderlândia, em Barra Mansa.

Policiais militares estavam em patrulhamento quando, numa área de mata no final da rua, flagraram os dois suspeitos. Eles estavam com uma espingarda calibre 12, um revólver calibre 38, seis munições também de calibre 38, três rádios de comunicação, 10 máscaras, cinco mil pinos vazios e 21 pinos de cocaína. Foto: Polícia Militar