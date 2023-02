Polícia Rodoviária Federal realiza operação em Itatiaia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou neste feriado de Carnaval, a nova etapa da Operação Rodovida, com enfoque na fiscalização de veículos em trânsito no km 324, da Rodovia Presidente Dutra, (BR-116) em Itatiaia.

A Operação iniciada nesta sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023, teve por objetivo principal a fiscalização de veículos e a realização de testes de alcoolemia.

No decorrer da Operação foram verificadas as condições dos veículos, a documentação necessária à circulação destes, os documentos inerentes aos condutores e a utilização dos itens obrigatórios e de segurança para condutores e passageiros, além dos testes efetuados com etilômetros (bafômetros).

Durante a fiscalização aproximadamente 98 veículos e 303 pessoas foram fiscalizados, três veículos recolhidos ao pátio por irregularidades diversas e lavrados 64 autos de infração de trânsito.

A operação contou ainda com o apoio do grupamento da Guarda Civil Metropolitana, de Itatiaia (RJ), que auxiliou na condução dos testes com etilômetro (bafômetro) e no encaminhamento dos condutores para os procedimentos de fiscalização.

A PRF vem intensificando as ações voltadas à fiscalização de trânsito nas rodovias do Sul Fluminense com o objetivo de promover um trânsito seguro e fomentar o respeito às normas de trânsito.

Essa operação passa a fazer parte do cronograma de ações da Polícia Rodoviária Federal, e vem ocorrendo periodicamente nas rodovias federais que percorrem o Sul Fluminense.