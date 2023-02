Policiais rodoviários federais (PRF) e agentes do Desarme (Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos) prenderam na sexta-feira, dia 17, um homem que transportava componentes de armas e munições para a cidade do Rio de Janeiro na BR-393 (Lúcio Meira), em Barra do Piraí.

Com o preso também foram apreendidos R$ 3,6 mil em espécie. Segundo a Polícia Civil, o armamento seria levado para as organizações criminosas da cidade do Rio de Janeiro.

Foram aprendidos nove sacos com projéteis, canos, armações, carregadores e quebra-chamas de fuzis, além de diversas peças de armas de fogo. O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí.