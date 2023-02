Um acidente ocorrido no sábado, dia 18, deixou cinco pessoas feridas no km 27, da Rodovia Saturnino Braga (RJ-155), ligação Barra Mansa a cidade de Angra dos Reis, no distrito de Lídice, em Rio Claro.

De acordo com policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV) o motorista do taxi teria invadido a contramão e provocado o acidente envolvendo outros três carros. Cinco pessoas foram socorridas com ferimentos e levadas para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa.

Os condutores dos veículos foram submetidos ao teste de alcoolemia e o resultado deu negativo.