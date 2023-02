Operação contra sonegação fiscal e crimes penais resultou em 260 abordagens

Agentes da Força Especial de Controle de Divisas – Operação Foco – em conjunto com a Secretaria Estadual de Fazenda realizaram 46 ocorrências fiscais entre a última quarta-feira e esta sexta-feira. A Operação ‘Folia Legal’ foi realizada com o objetivo de intensificar a repressão contra ilícitos penais e administrativos nas divisas do Estado nos dias que antecederam o carnaval.

A operação contou com o apoio da Polícia Militar, através do Batalhão de Ações com Cães (BAC). Foram três dias de operação realizada em pontos estratégicos e nos cinco postos de atuação da Operação Foco, em Nhangapi (Itatiaia), Comendador Levy Gasparian, Mato Verde (Campos dos Goitacazes), Timbó (Itaperuna) e Angra dos Reis.

Ao todo ocorreram 260 abordagens. Uma pessoa foi encaminhada para a delegacia por posse e uso de entorpecentes. Entre as ocorrências fiscais estão apreensão de combustíveis, carregamento de bebidas alcoólicas e de medicamentos. A maioria, em sua parte, com notas fiscais irregulares.

As equipes do BAC atuaram em conjunto com a Coordenadoria de Inteligência da Operação Foco no posto fiscal de Nhangapi. Dois cães farejadores foram empregados na operação.

O programa Operação Foco Divisas é integrado à Secretaria da Casa Civil e atua em parceria com a Secretaria de Fazenda para combater crimes fiscais nas divisas do estado e de forma volante na capital.