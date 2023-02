Ladrões furtam computadores e celulares de rádio em Resende

Criminosos invadiram o estúdio de uma emissora de rádio (Rádio Real FM) e furtaram computadores e celulares no final de semana, dia 19, dentro do Shopping Pátio Mix localizado na Avenida Dorival Marcondes de Godoy no bairro Fazenda do Castelo, em Resende.

Segundo a ocorrência policial, uma jornalista responsável pela rádio informou que o operador comercial chegou ao estúdio por volta das 11h30min, e encontrou a porta da emissora (vidro blindex) aberta sem sinais de arrombamento. Um escritório de contabilidade também teve o local furtado na mesma ação dos bandidos.

Segundo a gerente do escritório, um notebook foi levado pelos ladrões. A perita que esteve no local contou que não houve arrombamento. Os ladrões entraram por meio de uma chave mestra. A suspeita é que os suspeitos seriam duas mulheres e um homem.