Números de fevereiro mostram que já foram trocadas mais de 9,3 mil lâmpadas na cidade; ação faz parte do Plano de Mobilidade Urbana

Com o avanço das trocas das lâmpadas da cidade por modelos de LED, a economia aos cofres da Prefeitura de Volta Redonda já ultrapassou os R$ 388 mil mensais neste mês de fevereiro. A substituição dos modelos antigos pelos modernos reduz os custos com uma menor necessidade de manutenção, maior durabilidade e diminuição do consumo de energia elétrica. A ação faz parte do Plano de Mobilidade Urbana, quem tem apoio do Governo do Estado, e visa levar a nova tecnologia a toda a cidade.

No total, já foram substituídas cerca de 9,3 mil lâmpadas do município. O objetivo é que todos os 28 mil pontos de luz da cidade recebam o novo equipamento, que proporciona maior luminosidade nas vias, aumentando a sensação de segurança.

As instalações começaram em centros comerciais e outras vias de grande circulação de pessoas e veículos, alcançando um número maior de bairros. Em seguida, as equipes começaram a trocar as lâmpadas de vias secundárias e, em breve, o projeto vai avançar para o interior dos bairros.

A substituição já foi realizada em mais de 150 vias, beneficiando cerca de 20 bairros: Casa de Pedra; Conforto; São Lucas; São Carlos; Eucaliptal; Jardim Santa Helena (Jardim Provence); Vale da Colina; Vila Colina; Morada da Colina; Morada do Almirante (Mirante do Vale); Jardim Paraíba; Jardim Tiradentes; Vila Rica-Tiradentes; Laranjal; Minerlândia; Monte Castelo; Nossa Senhora das Graças; São Geraldo; São Cristóvão; São Lucas; Siderópolis. Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.