Polícia Militar apreende drogas no bairro Eucaliptal, em Volta Redonda

Policiais militares foram acionados na noite de domingo, por volta das 23h05min, para verificar uma denúncia sobre o tráfico de drogas que estava ocorrendo na Rua Floriano Peixoto, no bairro Eucaliptal, em Volta Redonda.

Chegando ao local os agentes avistaram um adolescente, de 17 anos, trajando blusa preta e bermuda. Durante abordagem o menor contou que as drogas se encontravam no hidrômetro do salão ao lado de um bar.

Os agentes apreenderam nove pinos de cocaína, um celular e R$ 16,00. O adolescente foi apreendido e levado para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda. Após o registro o suspeito vai responder em liberdade.