Policiais militares da P2 e do GAT estavam em serviço de patrulhamento na tarde desta segunda-feira, dia 20, por volta das 16h15min, quando depararam com dois suspeitos que tentaram fugir por uma área de mata quando viram aproximação da viatura policial na Rua da Palmeira, no bairro Belmonte, em Volta Redonda.

Os dois foram detidos e com eles foram encontrados dentro das mochilas (uma preta e outra camuflada) e uma pochete (preta) várias drogas e armas.

Foram apreendidos:

Um revólver Taurus calibre 38 (numeração suprimida)

12 munições intactas calibre 38

Uma pistola Stoeger STR-9 calibre 9mm (numeração suprimida)

Um carregador calibre 9mm

14 munições intactas calibre 9mm

164 pinos de cocaína

28 pedras de crack

10 pedaços de maconha

R$68,00 em espécie

Quatro rádios transmissores

Uma base carregadora de rádio

Um aparelho celular