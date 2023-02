Polícia Militar prende suspeito com drogas em Paraty

Policiais militares da 2ª (CIPM) receberam denúncias nesta segunda-feira, dia 20, sobre um suspeito que estaria praticando o tráfico de drogas na Rua Tenente de Souza, no bairro Chácara, em Paraty.

Os agentes foram até o local e abordaram um jovem, de 23 anos, suspeito de tráfico de drogas. Depois da revista, o jovem levou os agentes até sua residência onde indicou que as drogas estavam embaixo do armário da cozinha. No local foram apreendidos 216 pinos de pó branco (cocaína) e uma barra de maconha prensada de aproximadamente 1,3 quilo.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia de Polícia, de Paraty. O jovem permaneceu preso. Ele já tinha passagem pelo mesmo crime.