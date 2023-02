Policiais rodoviários federais (PRF) e policiais militares recuperaram na noite de domingo, dia 19, um veículo VW T-Cross com registro de furto na cidade do Rio de Janeiro no dia 20 de dezembro do ano passado. O veículo foi recuperado após abordagem no km 258 da Rodovia Presidente Dutra, no trecho de Arrozal, no distrito de Piraí.

Os agentes federais e militares montaram uma operação em conjunto para localizar o veículo que estaria sendo usado para o tráfico de drogas. Pouco depois o T-Cross que era dirigido por uma mulher de 38 anos, foi abordado e a suspeita detida, em princípio, por receptação. Ela foi apresentada na delegacia de Piraí. O veículo foi apreendido pela polícia civil para ser levado à perícia. Foto: PRF