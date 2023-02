Chuva seguida de ventos fortes provoca transtornos em Quatis

As fortes chuvas desta terça-feira provocaram inundações em vários pontos da cidade de Quatis. Na Estrada dos Bagres, (Quatis/Floriano) o rio subiu e está passando por cima da pista. Um ônibus da Viação Falcão está parado há mais de uma hora esperando o rio baixar para seguira viagem.

SEGUNDA-FEIRA

As fortes chuvas seguidas de ventos fortes provocaram destelhamento de casas, quedas de árvores e alagamentos na cidade de Quatis. A ornamentação do Carnaval também foi danificada. A prefeitura de Quatis está realizando uma campanha para auxiliar famílias da cidade que tiveram perdas com a forte chuva registrada na cidade na noite da segunda-feira, dia 20.

As doações podem ser feitas na Praça Nossa Senhora do Rosário, em frente à Igreja Matriz, da cidade. Podem ser doados colchões, água, roupas, alimentos não perecíveis, material de limpeza e de higiene pessoal. Segundo a Defesa Civil, em seis horas o índice acumulado chegou a 72mm. Foto: Arquivo

FUMAÇA: DISTRITO DE RESENDE TAMBÉM SOFRE COM AS CHUVAS

As fortes chuvas provocaram alagamentos também no distrito de Fumaça, em Resende. Um rio transbordou e a água passou por cima da ponte de acesso ao distrito de Falcão, em Quatis e Passa Vinte (MG), no Sul de Minas Gerais.