Ação contou com apoio das Secretarias de Manutenção Urbana, de Ordem Pública, de Desenvolvimento Rural e do Saae

A Defesa Civil de Barra Mansa realizou durante toda a noite e madrugada desta terça-feira, 21, e quarta-feira, 22, uma série de ações de reparo dos pontos atingidos pelas fortes chuvas no município. Os trabalhos, que continuam nesta manhã, contam com o apoio do Saae-BM e das secretarias de Manutenção Urbana, de Ordem Pública e de Desenvolvimento Rural, que auxiliam nos pontos de alagamento, nos deslizamentos de terra, na desobstrução de passagens e no monitoramento dos rios.

As chuvas tiveram início por volta das 18h30 e foram até às 23h, com registros de 43mm no pluviômetro do bairro Nova Esperança. De acordo com o balanço divulgado pela Defesa Civil, foram registrados três ocorrências de deslizamento de terra nos bairros Água Comprida, Verbo Divino e no distrito de Rialto; uma queda de árvore no bairro Boa Sorte e pontos de alagamento nos bairros Vila Maria, Vila Nova, Vista Alegre, Centro, Ano Bom e no distrito de Floriano, na Vila dos Remédios. As equipes inspecionaram todos os locais e fizeram os trabalhos de recuperação.

A Defesa Civil também realizou o monitoramento do Rio Paraíba, que apresentou aumento de vazão e registrou pontos de alagamento pelo município. O Rio Bananal também registrou alguns pontos de alagamento, porém, em escalas menores. O transbordo ocasionou no disparo das sirenes dos bairros Nova Esperança e Boa Sorte, para alertar a população. De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Barra Mansa, João Vitor da Silva Ramos, a previsão é que os níveis diminuam nesta quarta e que os rios voltem para os seus limites de segurança.

“Nossas equipes fizeram a avaliação dos rios e a previsão é que os mesmos voltem para os níveis normais durante esta quarta-feira. Seguimos em estado de alerta e trabalhando em todos os pontos da cidade que foram atingidos pelas chuvas”, pontuou o coordenador, acrescentando também que as equipes estarão presentes nos imóveis atingidos por deslizamentos de terra.

“Iremos realizar uma avaliação por diversas casas que foram atingidas nesta madrugada, analisando os danos e condições do imóvel. É de suma importância que os munícipes também avaliem os riscos e, se necessário, deixem o local. Caso haja necessidade de interdição, os moradores serão encaminhados para a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) até a regularização”, encerrou João Vitor.

Previsão

A previsão para esta quarta-feira é de chuvas moderadas e fortes no decorrer do dia. Segundo a Defesa Civil, os riscos de transbordamento são baixos, porém, a população ribeirinha deve ficar atenta. Em situação de risco, o morador deve entrar em contato com a Defesa Civil pelo número 199, (24)3028-9370 ou pelo WhatsApp (24) 98121-3427.