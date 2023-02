Fortes chuvas atingem alguns bairros de Barra Mansa

Barra Mansa foi castigada com as fortes chuvas seguida de trovões, relâmpagos e queda de granizo na tarde desta quarta-feira, dia 22. Houve alagamentos em alguns pontos da cidade. Os bairros mais afetados forram Saudade, Vila Maria e Colônia Santo Antônio, este o mais prejudicado.

O Colégio Santo Antônio (Colônia) teve o portão e muro danificados. O Condomínio Aymoré, também no bairro Colônia Santo Antônio, teve pontos alagados e a água chegou a invadir algumas residências.

A equipe da Defesa Civil está avaliando o restante da estrutura. O Coordenador da Defesa Civil de Barra Mansa, João Vitor da Silva Ramos, disse que a cidade registrou 55 mm de chuva em apenas 40 minutos. Ele também confirmou que os bairros mais afetados pela chuva foram a Colônia Santo Antônio, Vila Maria e Saudade.

Defesa Civil de Barra Mansa segue trabalhos de recuperação em pontos atingidos pelas chuvas

A Defesa Civil de Barra Mansa segue realizando várias ações de monitoramento e recuperação de locais atingidos pelas chuvas durante esta quarta-feira, dia 22. O órgão divulgou que as equipes estão presentes nos bairros Colônia Santo Antônio, Vila Maria, Vila Ursulino e Saudade, que tiveram pontos de alagamento registrados.

O coordenador da Defesa Civil de Barra Mansa, João Vitor da Silva Ramos, divulgou que as equipes estão de prontidão durante este período de chuvas para amenizar os danos e monitorar a situação dos bairros. “Estamos sempre em estado de alerta durante este período chuvoso. As equipes estão presentes nos locais afetados realizando o monitoramento, a recuperação, limpeza das vias e vistoria dos imóveis atingidos. Contamos também com o apoio de diversas secretarias do município, o que tem ajudado muito o nosso trabalho e a população de Barra Mansa”, pontuou João Vitor.

A previsão para os próximos dias em Barra Mansa é de chuvas fortes e moderadas, que podem variar de 25mm a 50mm. Em situações de risco, o morador deve contatar a Defesa Civil pelo número 199, (24) 3028-9370 ou pelo WhatsApp (24) 98121-3427.