Homem é baleado na Fazenda da Grama em Rio Claro

Um homem de 28 anos foi baleado na noite de terça-feira (21) em Rio Claro. O crime teria acontecido no distrito de Fazenda da Grama.

A vítima deu entrada no Hospital de Rio Claro, onde inicialmente informou que foi baleado no distrito de Arrozal, em Piraí, dizendo que o autor do disparo desembarcou de um carro e atirou contra ele.

Em seguida, ele foi transferido para a Santa Casa de Barra Mansa. Na unidade médica, ele mudou a versão do local da tentativa de homicídio, dizendo ter sido baleado no distrito de Rio Claro. Ele não corre risco de morrer.

O caso foi registrado na delegacia da cidade, que investiga o crime.