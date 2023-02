Morreu na manhã desta quarta-feira, dia 22, a jornalista Adriana Tavares Marins, de 58 anos, vítima de um câncer. Ela estava internada desde o dia 22 de janeiro no Hospital São João Batista.

Segundo a assessoria de imprensa do UniFOA, o atestado de óbito apontou que a morte foi causada por neoplasia e metástase. Ela deixa um filho. O sepultamento está marcado para quinta-feira, dia 23, às 10 horas no Cemitério Portal da Saudade.

Adriana começou sua carreira na Rádio Cidade do Aço. Depois foi apresentadora do jornal da extinta TV Sul Fluminense. Atualmente trabalhava no setor de marketing do da Fundação Oswaldo Aranha (FOA) e do Centro Universitário de Volta Redonda Centro Universitário de Volta Redonda.